Chi è Furkan Palali | Fikret di Terra Amara? Biografia e vita privata

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023)è nato a Konya, in Turchia, il 27 ottobre 1986. Ha 37 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Il suo profilo Instagram ufficiale è @dove spesso condivide foto delle sue passioni. In Italia l'attore turco è noto soprattutto per l'interpretazione dell'ambiguo personaggio diFekeli Yaman in, soap opera di successo di Canale 5. Nella sua carriera ha preso parte molte altre fiction di successo mentre per quanto riguarda la suale informazioni sono molto limitate. Carriera di: il successo in Italia conè laureato in ingegneria geologica ...