Chi è Anastasia Kylemnyk | era fidanzata con Luca Sacchi | ucciso a Roma

Leggi su cultweb

(Di sabato 25 novembre 2023) Anastasiya, nata nel 1995, di origine ucraina, era ladiquando, nel 2019, il giovane venneda un colpo di pistola fuori da un pub nella zona dei Colli Albani a. La ragazza si è trasferita in Italia nel 2003 insieme alla madre e alla sorella minore e, all’epoca, viveva nel quartiere Appio Latino, a poche centinaia di metri dal luogo in cui è avvenuto l’omicidio del suo fidanzato. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo Augusto di, ha svolto vari lavoretti, tra cui quello di modella e cameriera presso la pizzeria “Dal Bersagliere”. Ha poi frequentato l’Università La Sapienza e lavorato come segretaria in uno studio legale. In merito al suoi coinvolgimento nella morte di...