Chanel Totti | la reazione dopo il documentario sulla madre Ilary

Leggi su biccy

(Di sabato 25 novembre 2023) Ieri su Netflix è uscito Unica, ilverità diBlasi. Invece di affidarsi alla carta stampata come l’ex marito, o di raccontare la sua versione in un programma televisivo, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha preferito aprirsi in un docufilm a lei dedicato su Netflix. Poche orel’uscita di Unicapiattaforma di streaming, anchesi è espressa sui social. Il commento dila pubblicazione di Unica. La sedicenne ha pubblicato su Instagram una storia dedicata proprio a suaha condiviso una foto die ha scritto: “Fiera della donna che sei, ti amo“. ma che carina ...