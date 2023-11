Cessate il fuoco e scambio di prigionieri | la diplomazia segreta per la tregua in Medio Oriente

Leggi su it.insideover

(Di sabato 25 novembre 2023) Tutto ha un prezzo in, sopratutto il rilascio di "". Così, mentre 24 degli ostaggi rapiti durante l'attacco terroristico di Hamas si preparavano a fare ritorno in Israele dopo essere stati trasferiti in Egitto, dal carcere militare di Ofer in Cisgiordania venivano liberati 39palestinesi come "contropartita", 24 donne e 15 minorenni. InsideOver.