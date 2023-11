C' è un' altra aggravante Turetta | il pesantissimo affondo di Elena Cecchettin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Unasul conto di Filippo. A spiegarlo è Nicodemo Gentile, legale di fiducia di, la sorella di Giuliauccisa due settimane fa dal ragazzo che è atterrato oggi a Venezia dopo l'estradizione dalla Germania., dopo aver ucciso la fidanzata nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, aveva gettato il corpo della ragazza in un canalone vicino al lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia, e poi era fuggito con la sua auto all'estero, fino a rimanere fermo in autostrada senza soldi né benzina. Proprio per quello una settimana fa i poliziotti tedeschi lo hanno identificato e arrestato. A, spiega il legale di, deve essere contestata anche l'dei ...