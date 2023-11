CdS – Sudakov | tentazione Juve

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023-11-25 00:05:05 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Lapensa a: una traccia che si può sviluppare a gennaio, oppure in estate. Un affare che rientra nei parametri fissati dal club bianconero. Costo: dodici milioni. Età: ventuno anni. Mezzala completa, per caratteristiche e volume di gioco, in grado di sposarsi con il 3-5-2 di Allegri. Repertorio da trequartista: genialità, tocco morbido, passaggio filtrante, colpi di tacco (come nella sfida con l’Italia a Leverkusen), ma anche sostanza, chilometri, tackle, dinamismo. Giuntoli l’ha scoperto, lo studia, si è informato con lo Shakhtar Donetsk. Contatti, un dialogo aperto. In attesa di prendere una decisione definitiva. C’è anche l’ipotesi di bloccare Georgiyper il mese di luglio. Lalo corteggia. E lui, come ...