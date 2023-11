Catanzaro - Cosenza pronostico | derby che vale la Serie A | ecco le quote

(Di sabato 25 novembre 2023) La Calabria si infiamma per unatteso da ben 33 anni: l'ultima volta chesi sono sfidati inB era infatti il 1990 e le due squadre lottavano per mantenere la categoria. ...

La Calabria si infiamma per un derby atteso da ben 33 anni: l'ultima volta chesi sono sfidati in serie B era infatti il 1990 e le due squadre lottavano per mantenere la categoria. Ora invece entrambe stazionano stabilmente in zona playoff e sognano una ...

Blocco difensivo classico, con Micai in porta, Martino, Meroni, Venturi e D’Orazio. A centrocampo Calò in cabina di regia, Praszelik al suo fianco. Linea di trequartisti formata da Tutino, Voca e ...

Alla vigilia del fervente derby Catanzaro-Cosenza, il mister del Cosenza, Fabio Caserta, si presenta ai media con una calma contagiosa. La sua squadra ha navigato attraverso due settimane di preparazi ...