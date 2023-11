Cassino | la perdita della casa andata all’asta per debiti dietro al suicidio di un uomo gentile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Ladi famiglia era perduta, l’ufficiale giudiziario avrebbe bussato alla sua porta nel giro di 24 ore. In segreto, per anni, aveva fatto di tutto per salvarla, senza chiedere aiuto a nessuno, senza sfogarsi con nessuno. Neanche dopo che gli era stato diagnosticato un tumore. Lo ha scoperto la Polizia indagando sulla morte di Donato Rotondo, 61 anni, il commesso di supermercato che tutte le signore del centro diconoscevano per la suazza e che giovedì mattina è stato trovato morto dentro alla sua auto, nel garage dinella frazione Sant’Angelo in Theodice. Nell’abitacolo, un fucile che secondo la balistica è l’arma che lo ha ucciso, mentre le verifiche sulle impronte digitali nel calcio hanno stabilito che non si era trattato di omicidio ma di un. Quando gli ...