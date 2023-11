Caso Zuncheddu | concessa sospensione della pena all' ex allevatore condannato all' ergastolo

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 novembre 2023) Beniamino, exdi Burcel (Cagliari)in via definitiva all'per la strage del Sinnai, è stato scarcerato in attesadecisione del processo di Revisione. A deciderlo è stata la la Corte d'Appello di Roma che ha emesso un'ordinanza di "dell’esecuzione". A diffondere la notizia è stato l'avvocato di, Mauro Trogu, il quale aveva presentato istanza per la libertà condizionale. L'ex, che si è sempre proclamato innocente, era attualmente in regime di semilibertà nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari. Poteva uscire per lavorare, ma la sera doveva tornare in cella.