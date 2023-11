Caso Frecciarossa | Travaglio attacca Lollobrigida | ma una volta…

Leggi su notizie

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilcontinua a far discutere. Diversi gli attacchi al ministroe tra loro anche. Ma unaSono passati ormai diversi giorni dalla vicenda del, ma il ministrocontinua ad essere nel mirino delle opposizioni e di alcuni giornali. Tra i più critici nei confronti dell’esponente di governo Marco, che con il suo Fatto Quotidiano ha raccontato per primo questa vicenda.e quel precedente – Notizie.com – © AnsaIl direttore del giornale nella giornata di ieri ha anche svelato che in passato è capitato anche a lui di essere su un treno in ritardo e in quelera stata avanzata la richiesta di scendere da parte di tutti i passeggeri solo ...