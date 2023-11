Carne bandita nelle pubblicità | lo stop in Olanda

Leggi su quifinanza

(Di sabato 25 novembre 2023) In un’iniziativa che riflette la crescente preoccupazione per la salute e l’ambiente, Utrecht è diventata l’ultima città olandese a bandire ladei prodotti a base didai propri spazi pubblicitari. La decisione segue un divieto simile adottato l’anno scorso dalla città di Bloemendaal e la discussione in corso in altre aree, tra cui Zwolle, Haarlem, Amsterdam e la provincia di Noord-Holland. Perché è stato imposto il divieto allaLa motivazione fornita dall’amministrazione comunale è duplice. Da una parte c’è l’impatto negativo che l’eccessivo consumo diha sulla salute dei cittadini, dall’altro la necessità di contrastare il cambiamento climatico. Utrecht ha già dimostrato il suo impegno sociale adottando divieti simili sulla ...