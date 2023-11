Care donne | distruggete gli stereotipi e infastidite il mondo

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 25 novembre 2023)ragazze, prima di pensare che queste parole non vi riguarderanno mai, concedetevi il beneficio del dubbio, non lasciate che la paura prenda il sopravvento, non permettete che la certezza che a voi non capiterà vinca. Sono state troppe prima di voi a farlo, a reagire con una scrollata di spalle, pensando che, alla fine, è normale così, è tutto dannatamente normale così. I femminicidi, ragazze, sono la punta dell’iceberg di una società ancora del tutto incapace di accettare il ruolo e i corpi delle. Quella in cui siamo inserite è una società fortemente androcentrica e non credete – non fatelo mai – che qualcosa vi sia concesso senza fare almeno il doppio della fatica di un uomo. “Quella gonna è troppo corta” Sul vostro cammino, troverete più di qualcuno che vi giudicherà per come vestirete, per quello che farete e pure per quello che non ...