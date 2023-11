Campionato Primavera 1 | 11ª giornata | le partite | diretta TV e streaming Sportitalia

(Di sabato 25 novembre 2023) Riparte anche il1 dopo la sosta per le nazionali: lo fa oggi subito con le prime tre in classifica, ossia il Milan secondo seguito dall’Inter capolista e dalla Lazio terza. Ecco il programma dell’undicesimae i canali dellaTV. Milan-Cagliari sabato 25 novembre ore 11 –TV(60 DTT,su app) Atalanta-Inter sabato 25 novembre ore 13 –TV(60 DTT,su app) Frosinone-Lazio sabato 25 novembre ore 13 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Lecce-Bologna sabato 25 novembre ore 14.30 –TV SI Live 24 (su ...

Campionato Primavera 1 - 9ª giornata : risultati e classifica. Inter in vetta!

'L'erede di Pioli è saltato': arriva il grande ex

Ora, però, è tempo di riprendere la corsa ine molto nel destino del tecnico Stefano ... L'alternativa, poi, è Ignazio Abate oggi impegnato con la formazione. Oltre ai due su ...

Primavera 1 | Lecce-Bologna: la conferenza di Coppitelli Pianetalecce

Big match per la Primavera: domani ad Alzano arriva l'Inter capolista Atalantini.com

La Sampdoria Primavera prova ad invertire il trend negativo

Sulla strada della Sampdoria Primavera, reduce da tre sconfitte consecutive ... 16 i punti conquistati nelle prime dieci giornate di campionato.

Giovanili, Primavera a Cesena. Riposano Under 17, 16 e 15

Dopo la sosta la squadra di Boccolini in Romagna con una new entry dal mercato. Sosta forzata con umori contrapposti per tre formazioni ...