Campania | il sindaco di Fdi condannato in primo grado per il furto delle bici di 5 migranti è indagato anche per truffa e abuso d’ufficio

(Di sabato 25 novembre 2023) Ed ora rischia la sospensione Antonio Del Giudice (Fratelli d’Italia), ildi Strianoqualche settimana fa a quattro mesi per ildi cinqueclette ad altrettanti cittadini maliani ospiti di un centro di accoglienza. Lefurono trafugate durante una ronda, dopo aver rotto le catene con un tronchese. Era una domenica del novembre 2020, l’Italia risprofondava nelle chiusure anticovid, Del Giudice e i suoi ‘controllavano’ il territorio ed entrarono in azione ‘colpendo’ cinqueincatenate a una ringhiera di fronte al Municipio. “Puzzavano”, ha detto Del Giudice nei giorni scorsi a Il Fatto Quotidiano. Il pm di Torre Annunziata Bianca Maria Colangelo e il procuratore capo Nunzio Fragliasso hanno notificato al– nonché vicepresidente ...

Ieri in Campania : appalti truccati - sindaco arrestato a Tocco Caudio

Pnrr e codice appalti, Hub Engineering ha messo a confronto professionisti e governo

... organizzata da Hub Engineering, alla Reggia di Caserta, aperta questa mattina daldi ... ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università degli Studi della

Campania, il sindaco di Fdi condannato in primo grado per il furto delle bici di 5 migranti è indagato anche… Il Fatto Quotidiano

Il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, coordinatore del Turismo di ... Anci Campania

Regione Campania: a Paestum la Prima Rassegna sul Patrimonio Immateriale Regionale

La Regione Campania presenta la Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania, in programma dall’1 al 3 dicembre al Next (Nuova Esposizione Ex Tabacchificio) di Capaccio ...

Al Next Capaccio il Patrimonio Immateriale campano

Dall'1 al 3 dicembre al NEXT di Capaccio Paestum (SA) la Regione Campania presenta la Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale regionale tra produzioni artistiche e artigianali, riti e feste, musiche ...