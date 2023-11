Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPassaggio di consegne alladididei, dove il Sottotenente Claudio Nuzzo, alla guida del Reparto da due anni, ha lasciato il comando al Sottotenente Stefania Trippiedi. Il Sottotenente Stefania Trippiedi, 35 anni, originariaprovincia di Catania, laureata in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Catania, giunge nella provincia irpina dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, dopo aver frequentato, presso l’Accademia del Corpo in Bergamo, il 20° Corso “Tebro II” del ruolo normale – comparto speciale. L’Ufficiale ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferirgli il nuovo e prestigioso incarico, ...