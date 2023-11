Calendario sci alpino oggi | startlist gigante Killington 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) La Coppa del Mondo femminile di sciriparte dagli Stati Uniti e per la precisione a. Inquesto fine settimana ci saranno uned uno slalom e c’è sicuramente attesa in casa Italia soprattutto per la gara tra le porte larghe, che si disputeràpomeriggio. Sono due le vittorie, entrambe in, con Federica Brignone nel 2018 e con Marta Bassino l’anno successivo, quando ci fu una fantastica doppietta azzurra, visto che alle spalle della piemontese si piazzò proprio la valdostana. Per Bassino è poi arrivato un ulteriore podio nella scorsa stagione, con il secondo posto nella gara vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Marta Bassino partirà con il pettorale numero 2, mentre Federica Brignone avrà il 6. Tra le prime trenta ...