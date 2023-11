Calcio | Serie A | Milan-Fiorentina 1-0 | decide il gol di Hernandez

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023)o, 25 nov. (Adnkronos) - Iltorna al successo dopo due pareggi e due sconfitte e si impone 1-0 a San Siro contro la. La squadra di Pioli sale così a 26 punti e torna al terzo posto scavalcando nuovamente il Napoli, mentre la squadra di Italiano resta a 20 punti in classifica. Are la sfida il gol sudi rigore realizzato da Theoal 47'. Lo stesso esterno francese si era procurato il penalty dopo che, lanciato in velocità, è stato atterrato da Parisi in area. Nel primo tempo i rossoneri avevano sfiorato la rete in due occasioni con Pulisic e Pobega, mentre la Viola era andata vicino al vantaggio con Nico Gonzalez. Nella ripresa i viola spingono alla ricerca del pari e al 62' Nico Gonzalez ingaggia un duello con Tomori e prova una conclusione ...