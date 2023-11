Calcio | risultati e classifica serie A | primo squillo Salernitana

Serie B, risultati e highlights della 14giornata

... 14' Bjarnason (B) Le altre partite Catanzaro - Cosenza in programma domenica 26 novembre alle 16.15 in diretta su Sky Sport, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Ternana - Palermo in programma ...

Serie B, risultati e highlights della 14^ giornata Sky Sport

Venezia show a Bari, ora è 1° col Parma che frena nel derby. Sprint per Cremonese e Como La Gazzetta dello Sport

Amacup, i risultati della nona giornata

Si riforma una coppia in vetta alla classifica del girone A dove il CD Tiburon aggancia il Giarole che osservava il turno di riposo, nel girone B prosegue la marcia del CL Ronzonesi che mantengono il ...

Aglianese all’esame Sammaurese, Baiano: «Ripartiamo dopo il ko di Carpi»

Aglianese chiamata ad una reazione con la Sammaurese, Baiano: «Non scordiamoci dei cinque risultati utili pre Carpi, riprendiamo la marcia» Se il ko di Carpi ha minato le certezze neroverdi lo scoprir ...