Calcio | primo successo della Salernitana | Lazio battuta in rimonta

Leggi su agi

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - Dopo aver ottenuto un misero bottino di cinque pareggi e sette sconfitte in dodici giornate di Serie A, latrova ilin campionato nel tredicesimo turno, grazie a un 2-1 inai danni. All'Arechi decide il bolide del grande ex Candreva, dopo la rete di Kastanos in risposta al rigore di Immobile. È unpesante per la squadra di Pippo Inzaghi, che riaccende l'animosquadra dopo un avvio stagionale da incubo: i granata salgono a 8 punti ma restano comunque in fondo alla classifica, mentre gli uomini di Sarri, al terzo turno senza vittorie, restano inchiodati a quota 17 nelle zone di metà classifica. Dopo unquarto di gara spento e privo di emozioni, sono i padroni di ...