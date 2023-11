Calcio: Monza. Palladino 'Stiamo crescendo, col Cagliari gara difficile'

"Mai facile affrontare le squadre allenate da Ranieri", dice il tecnico biancorosso- "Nelle difficoltà abbiamo sempre trovato il lato positivo". Così Raffaele Palladino, allenatore delin conferenza stampa in vista della sfida di domani sul campo del Cagliari. "Stiamo crescendo, adesso siamo in grado di capire i diversi momenti della gara, come accaduto nel match contro il ...

Calcio: Monza. Palladino 'Stiamo crescendo, col Cagliari gara difficile' Tiscali

MONZA, PALLADINO: "TEMO PIÙ IL CAGLIARI DELLA JUVENTUS" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Monza. Palladino "Stiamo crescendo, col Cagliari gara difficile"

'Mai facile affrontare le squadre allenate da Ranieri', dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) - 'Nelle difficoltà abbiamo sempre trovato ...

Monza, Caldirola: “Si vede la forza del gruppo, Colpani ragazzo d’oro” | OneFootball

Il difensore del Monza, Luca Caldirola, ha rilasciato una lunga intervista ... Affrontare Ranieri non è mai facile, perché è uno che conosce il calcio ed ha vinto. Hanno attaccanti forti, come ...