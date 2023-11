Calcio | Milan | esordio da record per Camarda il più giovane in Serie A

(Di sabato 25 novembre 2023)o, 25 nov. (Adnkronos) - Una serata da ricordare per il giovanissimo attaccante del, Francesco, che a 15 anni e 8 mesi e 5 giorni ha esordito in campionato nella gara contro la Fiorentina a San Siro, diventando il piùesordiente nella storia dellaA. Unche si concretizza all'83' quando l'attaccante viene inserito da Stefano Pioli al posto di Jovic con l'ovazione dei tifosi rossoneri.

Ineccepibile ildi rigore concesso alper fallo di Parisi su Jovic , che genera le proteste dei rossoneri per la mancata espulsione del terzino della Viola. Farà discutere quello non ...

Il Milan soffre, ma batte 1-0 la Fiorentina

All'83' momento storico per il calcio italiano, quando è entrato in campo Francesco Camarda, attaccante della Primavera rossonera, a 15 anni 8 mesi e 15 giorni il più giovane esordiente in Serie A. Il ...