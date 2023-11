Calcio : Spalletti - 'Juve-Inter da scudetto? E' troppo presto - Milan e Napoli ancora in corsa'

Calcio : Inter; Inzaghi - 'con la Juve importante ma non decisiva'

Calcio : Inter; Inzaghi - Juve ha vantaggio ma non ci nascondiamo

Calcio: Juve; Allegri, 'Locatelli c'è, rientra Alex Sandro' - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Allegri, 'lo scudetto Guardiamo alla distanza sulla quinta'

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - 'La corsa scudetto non è limitata a Inter e Juve: i nerazzurri sono i favoriti, Milan e Napoli dovranno lottare e ...

Pagina 3 | Allegri, Juve-Inter: "Loro sono i favoriti, se lo dicono anche da soli..."

Su chi gioca in attacco: " Domani deciderò, Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo delle buone partite. Vlahovic sta bene, così come Kean e Milik, domani deciderò fra questi ultimi tre. D'accordo co ...