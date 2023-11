Calcio femminile | Serie A 2023 2024 | l’Inter il derby con il Milan | pareggiano Como e Pomigliano

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Oggi si sono giocate le partite valide per la nona giornata dibatte ilnel. Le nerazzurre vincono 1-0 grazie alla rete di Michela Cambiaghi al 72? su assist di Tomter. Inter che sale a 16 punti in quarta posizione a 8 punti dalla Roma prima e con due punti di margine sulquinto.che torna a fare punti dopo le due sconfitte contro Fiorentina e Juventus e pareggia con0-0. Nella prossima giornataandrà in trasferta a Napoli, mentreospiterà la Sampdoria. SportFace.