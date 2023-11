Calcagno | ‘Aberranti le frasi di Furlani sul Decreto Crescita Il calcio si adegui agli altri settori’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023-11-25 00:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Umberto, presidente dell’AIC-Assocalciatori, ha parlato dele della possibilità di abrogarlo. Le sue parole a margine della conferenza stampa per il Gran Galà del2023.– “Io credo che sarebbe, oltre che aberrante, anche difficile da giustificare mantenerlo solo per il mondo del, quando oggi sappiamo bene che verrà eliminato neglisettori. È un provvedimento devastante, sia per i nostri giovani che per chi gioca già ad alto livello. Poter beneficiare di una detassazione del 50 per cento crea una disuguanza che ha acuito ancora di più la percentuale di stranieri in ...