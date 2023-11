(Di sabato 25 novembre 2023) Unaquesta mattina colpita da uncaduto per il. Il fatto è avvenuto in via diOlimpia, nel quartiere. I soccorsi del 118,...

Cade un albero a Roma (in zona Gianicolense) : muore una 81enne - Un altro episodio all'Eur : donna ferita lieve

Forte vento su Roma, cade albero a Monteverde: morta una donna

Una donna è morta a Roma dopo essere stata travolta da uncaduto per il forte vento in via di Donna Olimpia, all'altezza del civico 60, nel quartiere Monteverde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.

Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense, era con il figlio. «M ilmessaggero.it

Cade un albero a Roma, morta una donna Agenzia ANSA

Vento forte, oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco tra Roma e provincia: donna muore schiacciata da un albero

ROMA (cronaca) - Albero cade su una bancarella: ferita una donna ilmamilio.it A causa delle forti raffiche di vento che stanno provocando ingenti disagi e danni sul territorio di Roma e prov ...

Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense, era con il figlio. «Mia madre non lo merita»

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel ...