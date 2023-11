(Di sabato 25 novembre 2023) commenta Unadi 81 anni è morta sul colpo dopo esse stata colpita da unche è caduto a. E' accaduto in via diOlimpia, in. Sul posto 118, vigili del fuoco, ...

Cade un albero per il forte vento a Roma : morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense - era con il figlio. Ferita un'altra donna

Albero cade in strada e colpisce auto in transito - conducente miracolato a Ceriano Laghetto

Roma, cade albero per vento:muore donna

12.45 Roma,per vento:muore donna Una donna di circa 80 anni è morta nel quartiere romano di Monteverde, dopo essere stata colpita da uncaduto a causa del forte vento. E' accaduto in via Donna ...

Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense, era con il figlio. Ferita un ... ilmessaggero.it

Cade un albero a Roma (in zona Gianicolense): muore una 81enne | Un altro episodio all'Eur: donna ferita lieve TGCOM

Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense, era con il figlio. Ferita un'altra donna

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, ...

Roma: albero cade per il forte vento, muore una donna

Una donna di circa 80 anni è morta Roma, nel quartiere Monteverde, dopo essere rimasta schiacciata sotto il peso di un albero caduto per il forte vento. Sul posto, in via di Donna Olimpia all’altezza ...