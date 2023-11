Bundesliga | il Dortmund rimonta dallo 0-2 al 4-2 | battuto il Moenchengladbach

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Il Borussiabatte 4-2 il Borussiae torna alla vittoria dopo un digiuno di tre turni. Una granper i padroni di casa, andati sotto di due reti nella prima mezz’ora: Reitz al 13? apre le marcature, al 28? è Kone a raddoppiare. Ma ilrisolve i problemi prima del duplice fischio grazie alle reti di Sabitzer (30?), Fullkrug (32?) e Bynoe Gittens (45?). Al 97? infine Malen chiude i conti e firma il poker. La prossima avversaria in Champions League del Milan sale così a quota 24 punti in classifica, a -10 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso non si ferma e vince 3-0 in trasferta contro il Werder Brema grazie ai gol di Deman (autorete), Frimpong (43?) e Grimaldo (79?). Sconfitta a sorpresa per il Lipsia che cade 2-1 contro il Wolfsburg. Wing (9?) e ...