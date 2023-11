(Di sabato 25 novembre 2023), come star di terza generazione, è sempre stata elogiata per la sua fluidità all’interno del ring, e questo si riflette nel fatto che ha vinto 14 titoli mondiali nel corso della sua carriera. Dopo più di un anno, la WWE verrà potenziata dal suo ritorno alle Survivor Series dove rappresenterà l’ultimo membro del Team Rhodes in occasione dei WarGames. Mr.RKO tornerà per la prima volta dopo oltre un anno a causa di un infortunio alla schiena. In occasione di questo ritorno ,Ray ha elogiato il Legend Killer. Le sue parole “Quando si guardano idi, icolleghiche hanno iniziato con lui aitempi come John Cena, Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth, Mox ci si rende conto che tutti questi sembrano ...

Bully Ray: “Randy Orton rispetto ai suoi coetanei è il miglior wrestler ‘puro'”

WWE Hall of Famer Bully Ray explains why Randy Orton is the "best pure pro wrestler" of his generation, although not a perfect performer.