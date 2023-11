Brutto Colpo Per Mara Venier | Salta L’Ospitata di Belen!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 25 novembre 2023) Brutte notizie per. La prossima puntata di Domenica In chiuderà in anticipo. Questo sta a significare che non vedremo la tanto attesa ospitata di Belen Rodríguez. Tutto a causa di alcuni cambiamenti di palinsesto necessari per dare spazio ad alcune manifestazioni di tutto rispetto. Niente paura invece per i fan di Laura Pausini. La sua ospitata è stata confermata. Ecco tutti i dettagli! Domenica In in versione ridotta: ecco il motivo Niente da fare pere la sua Domenica In. La puntata in onda la prossima domenica chiuderà prima. Più precisamente alle 15:50. Proprio la puntata in cui doveva essere ospite Belen Rodriguez. A quanto pare, l’intervista alla showgirl verrà registrata e mandata in onda successivamente. Anche l’intervista a Fedez subirà la stessa sorte. Insomma, un ...