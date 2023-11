(Di sabato 25 novembre 2023)finalmente ilsul suo rapporto con ladurante il reality show I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!ilsul suo rapporto con lamaggioreper la prima volta dopo il litigio avvenuto negli ultimi anni legato alla battaglia legale della cantante contro il padre. Durante il reality show I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here,ha rivelato di avereammirato lamaggiore fin da piccola: "Qualunque cosa facesse mia ...

Brad Pitt vuole fare un film sulla vita di Britney Spears - ma i fan non ci stanno : “E’ un ipocrita - lo fa per ripulirsi l’immagine”

Britney Spears, Jamie Lynn rompe il silenzio sulla sorella: 'L'ho sempre ammirata'

Jamie Lynnrompe il silenzio sul suo rapporto con la sorella maggioreper la prima volta dopo il litigio avvenuto negli ultimi anni legato alla battaglia legale della cantante contro il padre. Durante il reality show I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here, ...

Britney Spears, Jamie Lynn rompe il silenzio sulla sorella: "L'ho ... Movieplayer

Britney Spears, tutto quello che nessuno vi ha mai detto (sulle sue ... Architectural Digest Italia

Britney Spears, Jamie Lynn rompe il silenzio sulla sorella: "L'ho sempre ammirata"

Jamie Lynn rompe finalmente il silenzio sul suo rapporto con la sorella Britney Spears durante il reality show I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!

Britney Spears è pronta a finalizzare un accordo per il divorzio da Sam Asghari

Dopo un periodo turbolento le cose tra Britney Spears e Sam Asghari i due ex coniugi ormai pronti a divorziare senza altro clamore.