(Di sabato 25 novembre 2023) Negli ultimi 20 anni,Danielson si è fatto un nome come uno dei più grandi wrestler viventi. Nel 2010, a seguito del suo debutto in WWE, Danielson è diventato Daniel. Nel decennio successivo è diventato cinque volte campione del mondo WWE ed è stato più volte protagonista di WrestleMania. Durante la sua carriera in WWE ha anche conosciuto e sposatoGarcia (alias). Dal 2021,è entrato a far parte della AEW.si sono sposati nel 2014, poco dopo la vittoria dinel main event di WrestleMania 30. Insieme hanno avuto due figli. Parlando con Marc Raimondi di ESPN,ha rivelato cheha dovuto essere dissuaso dalin ...

Alimentazione: mangiare il panino in pausa pranzo fa ingrassare

... soprattutto quelle molto ricche, i formaggi stagionati, comee gorgonzola, e i salumi (troppo ... Finché mangiamo unaciotola di verdure crude e cotte, magari arricchita con tonno o salmone, ...

Brie Bella:”Bryan avrebbe voluto combattere in UFC” Zona Wrestling

Bryan Danielson voleva lottare in UFC The Shield Of Wrestling

Bryan Danielson voleva lottare in UFC

Bryan Danielson avrebbe voluto lottare in UFC in passato, così come raccontato da sua moglie Brie Bella di recente.

WWE: Nikki Bella punge la federazione dopo non essere stata nominata durante Raw

Nikki Bella, così come la sorella gemella Brie, non sono più legate alla WWE, con il loro contratto che è giunto a scadenza e non più rinnovato. Le due sono impegnate in vari progetti al di fuori del ...