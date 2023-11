Blasi su Totti | “Mi chiese di smettere di lavorare e cancellarmi dai social”

Leggi su biccy

(Di sabato 25 novembre 2023) Il documentario di Ilarysu Netflix è ai primi posti dei film più visti, questo perché la conduttrice ha raccontato la sua verità senza nascondersi. Lo ha fatto anche quando ha confessato di aver mentito al marito in merito all’uomo misterioso pare Cristiano Iovino, ndr dicendogli che non lo aveva mai visto dal vivo, quando in realtà c’era andata a prendere un caffè a casa sua. Quando Francescoha scoperto la verità ha perso fiducia nei confronti di Ilarye dopo mesi (il caffè di Ilary è datato ottobre 2021, le foto del pupone con Noemi febbraio 2022), l’ha messa con le spalle al muro. “A lui non interessava il fatto che la stampa parlava di Noemi, non gliene fregava” – le parole della conduttrice a Unica – “Per lui, l’importante, era il mio caffè che Ilary ha preso insieme all’amica Alessia a casa di un uomo ...