Biathlon | l’Italia ruggisce e conquista il 3° posto nella staffetta mista di Oestersund Vince la Francia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Sulle nevi svedesi disi è inaugurata la Coppa del Mondo 2023-2024 dicon la giornata dedicata alle staffette miste.e con il suo quartetto che avevato la medaglia d’argento agli scorsi Mondiali di Oberhof centra il primo piazzamento in top-3 stagionale arpionando un più che meritato terzo gradino del podio. Per la vittoria è stato un duello fino all’ultimo poligono trae Norvegia, con il quartetto transalpino che l’ha spuntata grazie alla precisione di Lou Jeanmonnot. Ad imposi è lain 1h 09’09” di Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Justine Braisaz e appunto Jeanmonnot con un giro di penalità e cinque ricariche utilizzate al poligono. Piazza d’onore per la Norvegia (0 +5) a 15.7? dei fratelli ...