Biathlon | individuale maschile Ostersund 2023 | start list | pettorali ed italiani in gara

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) La, ie gliindell’20 kmdidi. Saranno ben cinque gli azzurri al via, vale a dire Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer ed Elia Zeni. Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 26 novembre. Ecco, di seguito, lacompleta dell’. 1 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:30:30 1 2 GOW Christian CAN 1993 14:31:00 3 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:31:30 4 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:32:00 5 EDER Simon AUT 1983 14:32:30 6 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:33:00 7 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:33:30 8 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:34:00 9 PONSILUOMA ...