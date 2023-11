L'impatto delle concerie: dalla Toscana sott'acqua ai distretti di Veneto e Campania

... ma anche vari esponenti politici, tra cui il sindaco di Santa Croce,Deidda, il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, Edo, ex dirigente della Direzione mbiente ed energia della ...

Bernini: “Giulia uccisa alla vigilia della discussione della tesi. Laurea da studentessa modello. L’Università può avere il suo ruolo” Orizzonte Scuola

Valditara, martedì minuto di silenzio nelle scuole. Bernini, Giulia ... Agenzia ANSA

La ministra Bernini vola in Cina, ma fare accordi con Pechino resta un problema

Il viaggio della ministra dell'Università e della Ricerca è parte dell'uscita soft dalla Via della seta voluta da Meloni. L'Italia mette un miliardo e mezzo per progetti di collaborazione su scienza e ...

Non una di meno sfila contro la violenza sulle donne ed il femminicidio

L’ha chiesto Elena Cecchettin: per Giulia non stiamo in silenzio. Torino ha raccolto l’invito e risposto. Fischi, cori, grida di rabbia e dolore per dire basta all’ennesimo femminicidio, quello di una ...