Beniamino Zuncheddu libero dopo 32 anni di carcere

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 25 novembre 2023) Pubblicato il 25 Novembre, 202332torna. L’ex allevatore 58enne di Burcei, in provincia di Cagliari, è stato scarcerato. Fu condannato in via definitiva all’ergastolo per gli omicidi di tre pastori e il ferimento di un quarto nelle montagne di Sinnai, l’8 gennaio 1991. La decisione della Corte d’Appello di Roma è stata resa nota dal suo avvocato Mauro Trogu, che aveva presentato istanza per la libertà condizionale, nell’ambito del più ampio tentativo di arrivare alla revisione del processo.nell’ultimo periodo era in regime di semilibertà neldi Uta. Le sue uscite si limitavano alle ore di lavoro. Si è sempre proclamato innocente. La decisione della Corte è dovuta alle circostanze emerse ...