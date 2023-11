Benedetta Pilato | nuotatrice fuori sede

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2023 in DIRETTA : Benedetta Pilato domina i 100 rana! Ceccon batte Mora - Zazzeri vola a Otopeni. Bene Quadarella

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2023 in DIRETTA : Benedetta Pilato domina i 100 rana! Zazzeri vola a Otopeni! Attesa per Ceccon e Quadarella

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2023 in DIRETTA : Zazzeri centra il minimo per Otopeni! Attesa per Benedetta Pilato - Ceccon e Quadarella