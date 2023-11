Beach volley | Nicolai Cottafava | il sogno continua! Sfida ai campioni del mondo per la semifinale di Joao Pessoa

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilcontinua per Paoloe Samueleche sono ai quarti di finale dell’Elite 16 die ora avranno di fronte idelcechi Perusic/Schweiner con un duplice obiettivo, superare il turno e conquistare le semifinali del torneo die centrare l’accesso alle Finals del World Tour di Doha a dicembre. Serve l’impresa perchè Bryl/Fijalek, pur essendo stati eliminati negli ottavi di finale, non dovendo scartare alcun risultato passato (servono otto tornei e loro ne hanno disputati sette), supererebbero all’ottavo posto del rankingqualora dovessero fermarsi ai quarti. Non è bastato fare meglio di Brouwer/Meeuwsen, dunque, ma la coppia ...