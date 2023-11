Bari-Venezia 0-3 Calcio serie B

Bari-Venezia - le formazioni ufficiali : Marino sceglie Nasti - out Pohjanpalo

Bari-Venezia (sabato 25 novembre 2023 ore 14 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Assente Pohjanpalo

Serie B - LIVE dalle 14 : si parte con Bari-Venezia - il Parma per riprendere la marcia. Chiude il Pisa di Valoti

Sinner-Djokovic - il possibile debutto del più giovane di sempre in serie A Bari-Venezia per il campionato di calcio di serie B - Città di Gallipoli-Casarano per la serie D girone H