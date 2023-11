(Di sabato 25 novembre 2023) Fiducia totale ine nella squadra da parte del, che non interverrà per sostituirlo. La conferma del Presidente

Barcellona - Laporta sul caso Negreira : «Abbiamo dimostrato che questi soldi servivano per la consulenza arbitrale»

Barcellona, Laporta: 'Non sostituiremo Gavi, abbiamo già tanti calciatori'

Gavi infortunio shock, il Barcellona si infuria con la Spagna Corriere dello Sport

Fiducia totale in Gavi e nella squadra da parte del Barcellona, che non interverrà per sostituirlo. La conferma del Presidente Laporta ...

