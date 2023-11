Barcellona, l'agente di Gundogan smentisce le voci sull'addio

Commenta per primo L'di Ilkay Gundogan delsmentisce le voci riguardanti un possibile addio al club catalano: 'Le notizie apparse sulla stampa in questi giorni non corrispondono alla verità. Non ho ...

23 novembre 2002, i tifosi del Barcellona lanciano una testa di maiale (e una bottiglia di whisky) a Figo TUTTO mercato WEB

Il Barcellona vorrebbe Rabiot ma il francese rimarrà alla Juve almeno fino a giugno

La società spagnola sta cercando un centrocampista dopo l'infortunio ai legamenti di Gavi, piace il francese della Juventus ...

Barcellona, obiettivo Lo Celso per gennaio

A Barcellona si sonda il mercato per cercare il sostituto di Gavi dopo il grave infortunio al ginocchio in nazionale. Stando a il Mundo Deportivo, ...