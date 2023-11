Bandecchi alza un polverone | “se non tradisci una donna | non sei normale e prima o poi l’ammazzi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 novembre 2023) Stefano, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, scatena sempre motivi di grande discussione. In un’intervista a Fanpage.it ha affrontato diversi argomenti, soprattutto politici, e alcune dichiarazioni sono state oltre il limite. “ha mai tradito la fidanzata? Deve cominciare a farlo, se no non è un uomoo poi la ammazza”. Poi continua: “mia madre mi faceva sempre sparecchiare la tavola, mi faceva lavare i piatti, stirare, cucire. Tutte le volte che io mi sono permesso solo di risponderle ad alta voce, mi ha dato uno schiaffo. Io credo che serva una cultura diversa nei confronti della. Tutte le volte che unami ha detto di no, io sono stato felice perché ne andavo subito a trovare un’altra. Morto un Papa se ne fa un altro. E non mi è mai venuto in mente di ...