(Di sabato 25 novembre 2023) “? No, grazie” è la campagna itinerante ideata e promossa dail fenomeno della desertificazione bancaria, nei comuni italiani più colpiti dal fenomeno, cheprossimo 28 novembre dalle 9:30 alle 13:00 fain via Partenope n. 36 (di fronte Castel dell’Ovo). “Noi sindaci abbiamo bisogno del servizio essenziale della banca e vi sosterremo nella vostra campagnalanei comuni”, aveva detto il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la presentazione della campagna a Bari, in occasione del Congresso RegionalePuglia, al termine della stagione ...

Bancari , chiuso il contratto. Ok all' aumento di 435 euro

E che, per come sono andate le cose, ricompatta anche le, mai così divise come nell'... Per il segretario generale, Fulvio Furlan, è stato chiuso "un accordo di grande valore economico e ...

Banche, Uilca contro la chiusura delle filiali: martedì tappa a Napoli ... Il Denaro

Nuovo contratto bancari: più soldi, meno ore, più formazione Il Sole 24 ORE

Gli stipendi dei bancari italiani aumenteranno un bel po’

Di 435 euro lordi entro tre anni: il rinnovo dei contratti è stato molto favorevole anche perché le banche se la passano bene ...

Rinnovo ccnl bancari: siglato accordo sindacati, Abi, Intesa Sanpaolo. Resterà in vigore fino al 2026

Abi, Intesa SanPaolo e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei bancari.