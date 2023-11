Ballando con le stelle | Wanda Nara senza ballerino | le parole di Milly Carlucci

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023) La coppia formata dae Pasquale La Rocca è una delle più forti dicon le2023. La showgirl argentina, giunta in Italia per partecipare al programma dopo il drammatico annuncio della sua malattia, si sta dimostrando più che all’altezza delle aspettative. Diva, certo, ma anche simpatica e pronta a divertire il pubblico e la giuria. Purtroppo, però, sembra che siano insorti i primi problemi e che la puntata del 25 novembre si prospetti più complicata del solito. Perchépotrebbe ballare da sola Non la spaventa niente.è una delle concorrenti più apprezzate dicon lee non solo per le sue performance artistiche ma anche per la grande umanità che sta ...