Ballando con le Stelle | stasera sesta puntata | da Teo Mammucari a Wanda Nara | le coppie in sfida

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) –, sabato 25 novembre per 'con le', lo show dance condotto da Milly Carlucci, accompagnata come sempre da Paolo Belli. In diretta su Rai 1, dalle 20.30 si accendono nuovamente i riflettori sui protagonisti che, affiancati dai loro maestri, dopo l’esibizione dovranno confrontarsi ancora una volta con i voti della giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile inoltre la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del 'tesoretto', compito che divide con Rossella Erra. Anche il pubblico da casa ha un ruolo fondamentale, visto che durante ...