Ballando con le Stelle stasera | scaletta sesta puntata | anticipazioni

(Di sabato 25 novembre 2023) Tornacon le2023 con una nuovaper gli amanti della danza e dello spettacolo tv. Il programma di Milly Carlucci promette emozioni, performance straordinarie, momenti emotivi e confronti tra concorrenti e giudici che lascerà il pubblico senza fiato. Dopo l'eliminazione di Rosanna Lambertucci e del suo maestro Pasquale La Rocca, la serata inizierà senza nessun spareggio. La vera essenza dicon leè rappresentata dalle esibizioni delle coppie in gara e si sfideranno: Sara Croce-Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan-Moreno Porcu; Paola Perego-Angelo Madonia; Lorenzo Tano-Lucrezia Lando; Giovanni Terzi-Giada Lini; Simona Ventura-Samuel Peron; Wanda Nara-Pasquale La Rocca. Ognuno ...

BALLANDO CON LE STELLE : CRISTINA D’AVENA E LA STAR DI MARE FUORI IN PISTA PER UNA SERA

La fidanzata di Teo Mammucari è un maresciallo dell'esercito di 30 anni: le prime foto della coppia

Tramite un'intervista rilasciata a Il Messaggero , il concorrente dile Stelle aveva svelato come si erano incontrati per la prima volta: L'ho conosciuta per strada, poi ci siamo ...

Milly Carlucci apre a Teo Mammucari nella giuria di Ballando: Selvaggia trema Libero Magazine

Ballando con le Stelle, stasera sesta puntata: da Teo Mammucari a Wanda Nara, le coppie in sfida Virgilio

Festa di Barra con nove Gigli: passi verso la Fondazione e un museo

Nove associazioni, altrettanti obelischi in legno. Si lavora sodo per la prossima Festa dei Gigli di Barra, nella zona Est di Napoli. La buona riuscita dell'edizione 2023 genera ...

Ballando con le stelle 2023: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata

Ballando con le stelle 2023: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata in onda stasera, sabato 25 novembre 2023, alle ore 20,35 ...