(Di sabato 25 novembre 2023) , 25 novembre Questa sera, sabato 25 novembre, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda ladicon le, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 18esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria dicon le, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte lee glidi stasera, 25 novembre ...

BALLANDO CON LE STELLE : CRISTINA D’AVENA E LA STAR DI MARE FUORI IN PISTA PER UNA SERA

La fidanzata di Teo Mammucari è un maresciallo dell'esercito di 30 anni: le prime foto della coppia

Tramite un'intervista rilasciata a Il Messaggero , il concorrente dile Stelle aveva svelato come si erano incontrati per la prima volta: L'ho conosciuta per strada, poi ci siamo ...

Milly Carlucci apre a Teo Mammucari nella giuria di Ballando: Selvaggia trema Libero Magazine

Ballando con le Stelle, stasera sesta puntata: da Teo Mammucari a Wanda Nara, le coppie in sfida Virgilio

Festa di Barra con nove Gigli: passi verso la Fondazione e un museo

Nove associazioni, altrettanti obelischi in legno. Si lavora sodo per la prossima Festa dei Gigli di Barra, nella zona Est di Napoli. La buona riuscita dell'edizione 2023 genera ...

Ballando con le stelle 2023: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata

Ballando con le stelle 2023: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata in onda stasera, sabato 25 novembre 2023, alle ore 20,35 ...