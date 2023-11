Baldanzi | «Ho iniziato grazie a nonno Ho un tatuaggio | lui tiene me bambino per mano»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Sportweek intervista Tommaso, centrocampista dell’Empoli, l’ultimo dei trequartisti in circolazione nel calcio europeo. «È vero che il mio ruolo un po’ è andato a scomparire, perché il calcio del Duemila è più fisico rispetto a prima, ma io non mi sento solo. Oltre a me, ci sono altri giovani con le mie caratteristiche che si stanno mettendo in luce: Bellingham, Colpani, Soulé, che è un gran giocatore… E poi c’è sempre Dybala, che fa da anello di congiunzione tra vecchia e nuova generazione. Insieme a Messi, è il mio idolo». Il calcio del Duemila appunto, più muscolare, fisico e ristretto entri ruoli ben definiti. Si trova bene in questo calcio? «Sì, perché è più complicato, e, a me, più le cose si fanno difficili più piace trovare soluzioni. Proprio perché non è il “mio” calcio, ci tengo a dimostrare di poterci stare. Non mi ...