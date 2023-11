Baggio presenta l’All Star Game | “Felici di essere a Wuhan”

Leggi su serieanews

(Di sabato 25 novembre 2023) Nelle prossime ore si terrà un ‘All– Europa vs America’ in quel di, in Cina. Il calcio italiano protagonista: parlano Roberto, Gigi Di Biagio e Sebastian Frey. Il calcio oltre i limiti nazionali, oltre quelli che sono i confini che mai come in tempi di Pandemia sono stati cosi visibili Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.