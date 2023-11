Aveva pianto la morte del fidanzato | poi scopre che era tra i prigionieri liberati da Hamas

È stato trovato da un passante intorno alle 05 : 30 di mattina di questa mattina : aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. Ora è in ospedale - e le sue condizioni di salute sarebbero buone. Anche la madre è in ospedale - piantonata dalle forze dell'ordine. Non conosciamo la sua storia. Ma la immaginiamo intrisa di disperazione e poca consapevolezza del valore della vita. Ma anche di ignoranza di quello che prevede la legge per le donne che non vogliono crescere né riconoscere i loro bambini